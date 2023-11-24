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BLACK FRIDAY DEAL: Get 75 percent off first year of new annual subscription

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Staff
Duck Sports Authority

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Offer valid until Monday -- cancel anytime.

Join our Duck Sports Authority community as Dan Lanning's Oregon football team pushes for a Pac-12 championship and potential College Football Playoff berth. Our Scott Reed delivers in-depth analysis throughout the week, and we'll have all recruiting matters covered thoroughly in the lead up to the early signing period and through transfer portal season.

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