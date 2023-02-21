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football
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Rivals250 ATH Boo Carter discusses top five, upcoming spring visits
Sean Williams
Rivals.com Video
Sean Williams catches up with 2024 athlete Boo Carter to get an update on his recruitment, including his top five of Colorado, Tennessee, Michigan, Ohio State and Oregon. Carter also has spring visits to Alabama and Miami planned.
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