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DSA Inside Read: Recapping a massive weekend for Oregon football
Scott Reed
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DuckSportsAuthority
Staff Writer
It was quite the eventful weekend for Oregon as the Ducks picked up three very critical commitments over the weekend spanning three different classes and each level of a defense that is looking mor...
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