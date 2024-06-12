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Five-star Ohio State WR commit Chris Henry Jr. set for LSU, Oregon visits
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Chris Henry. Jr. is the No. 1 receiver in next year's recruiting class. Henry, the son of former NFL wide receiver Chris Henry, made the early call for the Buckeyes after cultivating a strong early...
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