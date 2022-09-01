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Four-star ATH Malachi Coleman talks recruiting, official visit plans

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

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RIVALS RANKINGS WEEK

Sunday: Who should be No. 1?

Monday: Five-Star Countdown | Meet the new five-stars

Tuesday: Rivals250 revealed | Biggest risers | Gorney's position-by-position

Wednesday: Offensive position rankings revealed | Teams that should be pleased | QB rankings spotlight | RB rankings spotlight | WR/TE rankings spotlight

Thursday: Defensive position rankings revealed

Friday: State rankings revealed

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Clint Cosgrove sits down with four-star ATH Malachi Coleman to discuss the latest in his recruitment and upcoming official visit plans. Coleman breaks down his top seven of Oklahoma, Ole Miss, Michigan, Oregon, Nebraska, Georgia and USC, then details where each of the schools currently stand with him. The Lincoln, Neb. native also shares his thoughts on Nebraska's first game and what the Huskers need to accomplish on the field in order for him to stay and play at home.

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