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Nebraska four-star ATH Malachi Coleman releases top seven

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

The nation's No. 54 overall recruit Malachi Coleman released a long awaited top group of schools just moments ago. The coveted athlete out of Lincoln (Neb.) East sat down with Rivals to break down his seven finalists of Michigan, Georgia, Oklahoma, Nebraska, USC, Oregon and Ole Miss.

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