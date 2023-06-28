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NextGen Pro Day: One-on-one with OT Keenyi Pepe

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

EMERSON, Ga. – The NextGen Pro Day, selected by Rivals, is today in the Atlanta area. Keenyi Pepe, an offensive tackle from the 2026 class, talks Alabama, Florida State, Oklahoma and Oregon with recruiting director Adam Gorney.

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