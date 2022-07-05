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Oregon lands four-star Caleb Presley

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with defensive back Caleb Presley to break down his commitment to the Ducks.

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