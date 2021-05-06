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football
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Peach State CB Ethan Nation surveying local, national options
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
SUWANEE, Ga. -- Ethan Nation has seen his offer sheet swell up in recent months, and beginning in June, the talented 2023 cornerback out of Roswell (Ga.) High School will get an up close and person...
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