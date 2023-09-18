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PHOTOS: Oregon moves to 3-0 with 45-point win over Hawai'i

Scott Kelley
Duck Sports Authority photographer

Oregon made easy work of Hawai'i on Saturday to close out nonconference play with a 55-10 win at Autzen Stadium. The Ducks were able get a big portion of the roster on the field in the game providing several players with experience ahead of the conference slate.

Duck Sports Authority photographer Scott Kelley was on the field for Saturday's matchup, and below are a collection of his top photos from the latest Oregon victory.


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