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PHOTOS: Oregon's dominant 81-7 win over Portland State

The Ducks celebrate with the crowd at Autzen Stadium during Saturday's season opener against Portland State.
The Ducks celebrate with the crowd at Autzen Stadium during Saturday's season opener against Portland State. (Scott Kelly | Duck Sports Authority)
Scott Kelley
Duck Sports Authority photographer

No. 15 Oregon dominated Portland State on Saturday at Autzen Stadium eventually leading to an 81-7 victory for the Ducks in their season opener. Here are a collection of photos from the game shot by Duck Sports Authority photographer Scott Kelley.


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