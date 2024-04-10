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Productive four-star receiver Cooper Perry commits to Oregon
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
Washington, Oregon, Oklahoma and Arizona State were the final four for four-star receiver Cooper Perry but when it came down to decision day, he was torn between the Sun Devils and the Ducks.“With ...
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