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Rivals NSD Studio Show: Oregon coach Dan Lanning interview

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Oregon coach Dan Lanning joins the Rivals NSD Studio Show to talk about the Ducks' 2024 recruiting class, his decision to stay in Oregon, the transfer portal and the future in the Big Ten.

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