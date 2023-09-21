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Rivals250 DB Blake Woodby breaks down his top five contenders

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 defensive back Blake Woodby wants to end his recruitment sooner rather than later. The 2025 prospect out of Baltimore St. Frances Academy is one of the highest-ranked prospects in his class and has a long list of offers from powerhouse programs across the country.

Alabama, Clemson, Ohio State, Oregon and Tennessee are the five schools at the top of Woodby's recruitment. He discussed each of them and his commitment timeline with Rivals.com in the video below.

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FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

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