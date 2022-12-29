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UA Game: Five-star Nyckoles Harbor plans his fourth official visit

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Five-star Nyckoles Harbor just arrived in Orlando for the Under Armour Next All-America Game and has some news about his upcoming visit schedule. The Washington (D.C.) Archbishop Carrol star will take an official visit to Oregon next month. The Ducks will join Maryland, South Carolina, and Michigan on the short list of schools that have hosted Harbor for official visits.

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