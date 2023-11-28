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Update on four-star WR Gatlin Bair

Dave Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney joins Dave Berry to discuss the latest news surrounding four-star wide receiver Gatlin Bair's recruitment.

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