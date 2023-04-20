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WATCH: Carlos Locklyn, Ajani Cornelius & Jahlil Florence after practice

Duck Sports Authority
Staff

Oregon is inching closer to the end of spring practice, and Thursday running backs coach Carlos Locklyn, transfer offensive lineman and cornerback Jahlil Florence met with reporters to discuss the progress made by the Ducks in recent weeks and much more.

Watch the practice media sessions below:

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