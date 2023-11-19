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WATCH: Dan Lanning, Oregon players talk after win over Arizona State

Tight end Patrick Herbert and quarterback Bo Nix celebrate a touchdown in Oregon's win over ASU.
Tight end Patrick Herbert and quarterback Bo Nix celebrate a touchdown in Oregon's win over ASU. (Matt York | Associated Press)
Duck Sports Authority
Staff

Oregon earned its 10th victory of the season Saturday in a rout of Arizona State. After the game head coach Dan Lanning, quarterback Bo Nix, tight end Patrick Herbert and kicker Camden Lewis spoke with reporters about the victory and moving one step closer to the Pac-12 championship game with a week left in the regular season plus much more.

Watch each of the postgame media sessions below:

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