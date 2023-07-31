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WATCH: Dan Lanning previews fall camp at Oregon's football media day

Dan Lanning speaks about his team Monday at Oregon's in-house media day.
Dan Lanning speaks about his team Monday at Oregon's in-house media day. (Ben Lonergan/USA TODAY Images)
Staff
Duck Sports Authority

With Oregon opening fall camp this week, coach Dan Lanning kicked off the Ducks' in-house football media day event Monday with more than 20 minutes of questions and answers from reporters.

Watch the full interview here and check back for a full breakdown of the key takeaways from the day:

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