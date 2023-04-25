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{{ timeAgo('2023-04-25 17:42:32 -0500') }} football Edit

WATCH: Dan Lanning talks after Oregon's latest spring practice

Duck Sports Authority
Staff

Oregon is nearing the end of spring ball, and head coach Dan Lanning wants his players to take advantage of all their opportunities to get on the field before the summer arrives. Tuesday, Lanning was pleased with his team's performance in practice, and he met with reporters afterward to discuss that and break down what to expect as the Ducks finish up the spring this week.

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