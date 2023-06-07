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WATCH: Five-star SG Cam Scott recaps weekend official visit to Oregon

Five-star shooting guard Cam Scott took home MVP honors at the prestigious Pangos All-American Camp this week after visiting Oregon last weekend.
Five-star shooting guard Cam Scott took home MVP honors at the prestigious Pangos All-American Camp this week after visiting Oregon last weekend. (Nick Lucero | Rivals.com)
Matt Moreno and Kelly Horyczun
Duck Sports Authority

LAS VEGAS — It has been a bit of a whirlwind stretch for five-star shooting guard Cam Scott. The South Carolina native made the trek across the country over the weekend for his latest official visit — a trip to Oregon — before heading south to take part in the prestigious Pangos All-American Camp in Las Vegas where he earned the co-MVP award Tuesday.

The Lexington High School star showcased his full skill set over three days in Las Vegas highlighted by his ability to hit outside shots. The Ducks target averaged over 24 points at the event that brings together top talent from across the country.

The busy stretch began with his visit to Eugene, however, and Dana Altman's program certainly made a strong impression on the top-20 recruit. So much so that during Monday's action at the camp Scott was still wearing an Oregon long sleeve shirt he picked up during his travels.

"I just recently came off an Oregon official visit," he told Duck Sports Authority contributor Kelly Horyczun. "I got some stuff, and I just decided to wear it since that's just where I'm coming from most recently."

There has been a strong connection to South Carolina building for the Ducks since the arrival of assistant coach Chuck Martin as a new member of Altman's staff last year. Martin served on staff in Columbia from 2017-22 allowing him to build meaningful connections in the region.

Naturally, that relationship has played a role in Scott's interest in the Ducks leading to his weekend trip to Oregon.

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