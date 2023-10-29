Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Head coach Dan Lanning breaks down Oregon's road win over Utah

Dan Lanning greets Ducks fans after Oregon broke Utah's 18-game home winning streak on Saturday.
Dan Lanning greets Ducks fans after Oregon broke Utah's 18-game home winning streak on Saturday. (Rick Bowmer | Associated Press)
Duck Sports Authority
Staff

Oregon picked up a key victory in its quest for a spot in the College Football Playoff and Pac-12 Championship by ending No. 13 Utah's 18-game home winning streak with a 35-6 victory on Saturday. The Ducks received contributions from all over the field, and after the game head coach Dan Lanning met with reporters to discuss his team and its latest win.

Watch his full postgame press conference below:

Video provided courtesy of Oregon Athletics

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement