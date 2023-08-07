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WATCH: Interviews with QB Bo Nix, DL Casey Rogers and DL coach Tony Tuioti

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After Oregon's fifth practice of fall camp Monday, quarterback Bo Nix, defensive lineman Casey Rogers and defensive line coach Tony Tuioti spoke to media about the progress so far this month.

Watch those interviews here:

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