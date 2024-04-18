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WATCH: Joe Lorig, Oregon players discuss Thursday's spring practice

Oregon outside linebacker Blake Purchase talks with reporters after Thursday's practice.
Oregon outside linebacker Blake Purchase talks with reporters after Thursday's practice.
Staff
Duck Sports Authority

Oregon has just a handful of practices left this spring, and Thursday special teams coordinator Joe Lorig, kicker Atticus Sappington, outside linebacker Blake Purchase and offensive lineman Iapani Laloulu spent time with reporters to discuss Day 10 for the Ducks and break down where things stand at their respective positions at this point.

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