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WATCH: Oregon players reflect on 35-6 win over No. 13 Utah

Oregon quarterback Bo Nix high fives fans leaving the field after the Ducks' impressive win over Utah on Saturday.
Oregon quarterback Bo Nix high fives fans leaving the field after the Ducks' impressive win over Utah on Saturday. (Rick Bowmer | Associated Press)
Duck Sports Authority
Staff

Oregon secured an important Pac-12 win Saturday as the eighth-ranked Ducks became the team to hand Utah its first home loss since 2020 breaking an 18-game winning streak at Rice-Eccles Stadium for the Utes.

After the game, quarterback Bo Nix, defensive backs Jahlil Florence, Evan Williams, and Tysheem Johnson, receiver Traeshon Holden, offensive lineman Jackson Powers-Johnson all met with reporters to discuss the game and their roles in Oregon's latest victory.

Watch each postgame media session below:

All video provided by Oregon Athletics

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