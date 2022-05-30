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WATCH: Oregon safety commit Kodi DeCambra junior film

Matt Moreno • DuckSportsAuthority
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

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