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WATCH: Tony Tuioti, Casey Rogers & Tysheem Johnson talk after practice

Duck Sports Authority
Staff

Oregon is headed toward its spring game this Saturday, and the team held its final practice before the big event Thursday. Defensive line coach Tony Tuioti, defensive lineman Casey Rogers and transfer safety Tysheem Johnson met with reporters after practice to discuss this weekend and the spring overall as the Ducks near the end of their offseason schedule.

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