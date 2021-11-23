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Duck Nuggets: Can a reeling Oregon gather a Moss?

Fresh off the Nevada 5A state high school championship, 6-5, 220 Bishop Gorman Edge Rusher/Linebacker Cyrus Moss is scheduled to visit Oregon for the rivalry game.
Fresh off the Nevada 5A state high school championship, 6-5, 220 Bishop Gorman Edge Rusher/Linebacker Cyrus Moss is scheduled to visit Oregon for the rivalry game.
Dale Newton • DuckSportsAuthority
Staff Writer
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