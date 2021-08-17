 DuckSportsAuthority - Duck Nuggets: In the NIL era, focus, character become even more important
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-08-17 09:04:23 -0500') }} football Edit

Duck Nuggets: In the NIL era, focus, character become even more important

In Tetairoa McMillan, the Ducks have picked up another commitment from an explosive athlete with the drive to be great.
In Tetairoa McMillan, the Ducks have picked up another commitment from an explosive athlete with the drive to be great. (Nick Lucero/Rivals.com)
Dale Newton • DuckSportsAuthority
Staff Writer
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}