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Five-Star Challenge: Jaylen Sneed

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Rivals100 LB Jaylen Sneed is down to a pair of schools - Notre Dame and Oregon. He talks about his top two and pending decision with Rivals.com and the Five-Star Challenge.

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