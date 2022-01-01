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Four-star CB Martin commits to Oregon

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with four-star cornerback Cole Martin to break down his commitment to the Ducks.

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