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Gallery: Our best photos from Oregon-Washington

Scott Kelley
Staff writer

Duck Sports Authority photographer Scott Kelley captured the scene last Saturday from Autzen Stadium.

Check out his best shots from the Oregon-Washington game.


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