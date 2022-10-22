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LOOK: Photo gallery from ESPN College GameDay in Eugene

Fans showed up before dawn to secure their spots for ESPN's College GameDay broadcast.
Fans showed up before dawn to secure their spots for ESPN's College GameDay broadcast. (Scott Kelley/Duck Sports Authority)
Scott Kelley
Duck Sports Authority

With No. 10-ranked Oregon (5-1) hosting No. 9 UCLA (6-0) on Saturday in the biggest game on the college football schedule this weekend, the Ducks also played host to ESPN's College GameDay show, which aired live from Eugene starting at 6:30 a.m. PT.

Duck Sports Authority photographer Scott Kelley was there to capture the event.

See his photo gallery from the set here:


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