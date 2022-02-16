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Oregon lands commitment from JUCO basketball prospect

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

Oregon bolstered its 2022 basketball recruiting class Wednesday with a commitment from JUCO guard Brennan Rigsby, who is playing this season at Northwest Florida State College.

Rigsby, a freshman this season with three years of eligibility remaining, is averaging 11.1 points per game while shooting 45.5 percent from the field and 36 percent from 3-point range (averaging 1.8 made 3s per game). He's started 7 games and is averaging 23.3 minutes in his 25 games played overall.

He's listed at 6-foot-3, 180 pounds, and is from De Beque, Colo.

Rigsby is the third addition to Oregon's 2022 recruiting class, joining five-star 7-foot center Kel'el Ware (the No. 9-ranked overall prospect in the class, out of Little Rock, Ark.) and four-star point guard Dior Johnson (No. 33 overall, out of Santa Clarita, Calif.).

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