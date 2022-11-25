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PHOTOS: Check out our best shots from Oregon's win over Utah

Oregon quarterback Bo Nix and coach Dan Lanning on senior day last week before the Ducks beat Utah.
Oregon quarterback Bo Nix and coach Dan Lanning on senior day last week before the Ducks beat Utah. (Scott Kelley/Duck Sports Authority)
Scott Kelley
Duck Sports Authority

Duck Sports Authority photographer Scott Kelley compiled his best shots from Oregon's win over Utah last weekend, including the pregame senior day ceremony.

Check out our photo gallery here.


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