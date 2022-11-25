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PHOTOS: Check out our best shots of Oregon basketball this week

Quincy Guerrier drives against Houston on Sunday.
Quincy Guerrier drives against Houston on Sunday. (Scott Kelley/Duck Sports Authority)
Scott Kelley
Duck Sports Authority

Check out our best shots of the Oregon basketball team in action from earlier this week against Houston.

The Ducks (2-3) have lost two straight to the Cougars and UConn but return to action Friday night in Portland with another big game, against No. 12 Michigan State.


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