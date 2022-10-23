News More News
{{ timeAgo('2022-10-23 13:26:28 -0500') }} football Edit

PHOTOS: Check out our gallery from Oregon's momentous win over UCLA

Scott Kelley
Duck Sports Authority
Click the image to take advantage of this special deal!
Click the image to take advantage of this special deal!

With its 45-30 domination of UCLA on Saturday, Oregon scored its first win over a top-10 team since 2018 and did so before the fourth-largest crowd ever in Autzen Stadium (59,962).

Relive the momentous win through the photos of our Scott Kelley, who captured the afternoon in this photo gallery.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}