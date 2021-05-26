 DuckSportsAuthority - RCS Los Angeles: RB-TE vs. LB 1-on-1s
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RCS Los Angeles: RB-TE vs. LB 1-on-1s

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Greg Ladky and David Berry
Rivals Video

SAN JUAN CAPISTRANO, Calif. - Speed and muscle combine on the inside as running backs and linebackers go head to head.

Featured prospects (but not limited to)

RB/TE:

131 - Jadyn Ott (MVP)

174 (TE) - Carsen Ryan

063 (TE) - Matayo Uiagalelei

175 (TE) - Jack Endries

126 - Tahj Owens

LB

091 - Siale Esera (MVP)

026 - Nehemiah Sagiao

049 - Jalen Woods

078 - Victory Johnson

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