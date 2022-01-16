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Recapping the highlights of Oregon's recruiting weekend

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

Between Oregon coaches hitting the road and the Ducks hosting visitors on campus, it was a significant weekend for the program's recruiting efforts.

Let's review ...

Four-star CB Jahlil Florence 

Four-star cornerback Jahlil Florence, from San Diego, Calif., was committed to Oregon for almost four months before backing off his pledge on Dec. 9 amid the uncertainty of the coaching situation.

But he's made it very clear the Ducks remain a top contender in his recruitment. It seems to be a two-school battle with USC, which used Florence's decommitment as an opening to make a late push for him.

Oregon made a statement just after 12 a.m. PT Friday morning -- the first moment that off-campus recruiting could technically resume -- by having new cornerbacks coach Demetrice Martin and new defensive coordinator Tosh Lupoi making an in-home visit.

USC responded with its own in-home visit, sending head coach Lincoln RIley, defensive coordinator Alex Grinch and defensive backs coach Donte Williams to San Diego.

Florence is dropping hints that he could be mulling a decision at this point.

But that apparently wasn’t the end of it, as Florence tweeted out this on Sunday.

Four-star Rivals100 DT Christen Miller

One of the top uncommitted prospects left in the 2022 class, four-star defensive tackle Christen Miller (Ellenwood, Ga.) was in Eugene for an official visit this weekend. It was a pivotal opportunity for the Ducks to make an impression and build on the relationship new head coach Dan Lanning already has with Miller, from his time as Georgia defensive coordinator.


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