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football
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Rivals100 OLB Jaylen Sneed ready for the next phase of his recruitment
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
SUWANEE, Ga. -- Jaylen Sneed left RCS Atlanta with an MVP trophy and a ticket punched to the Rivals Five-Star Challenge this summer. By the time the summer ends, the nation's No. 8-ranked outside l...
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