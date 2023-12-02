Advertisement
News More News
ago football Edit

Rivals250 QB Michael van Buren decommits from Oregon

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 quarterback Michael van Buren has decommitted from Oregon. The Baltimore (Md.) St. Frances Academy standout committed to the Ducks in May.

Advertisement

Van Buren originally chose Oregon over Penn State and Maryland. He took an official visit to Eugene in June but that's the only official visit he's taken this recruiting cycle.

*****

FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

*****

Expect van Buren to take visits this month and sign during the Early Signing Period. He is also expected to compete at the Under Armour All-America Game.

Playing for St. Frances Academy, van Buren is very experienced playing with and against elite prospects. In his last two seasons as a starter, van Buren led the Panthers to a 14-7 record.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement