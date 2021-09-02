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{{ timeAgo('2021-09-02 06:41:59 -0500') }} football Edit

Social media: How Power Five programs handled their 2023 edits

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Midnight Wednesday was the first time college coaches could officially contact 2023 recruits. Social media graphics are such an important part of the recruiting process now, including late into the night on those first few hours after midnight. Here is a look at how each Power Five team handled their edits to 2023 prospects.

Note: No graphic available from Wisconsin.

ALABAMA

ARIZONA

ARIZONA STATE  

ARKANSAS

AUBURN

BAYLOR

BOSTON COLLEGE

CAL

CLEMSON

COLORADO

DUKE

FLORIDA

FLORIDA STATE

GEORGIA  

GEORGIA TECH

ILLINOIS

INDIANA

IOWA

IOWA STATE

KANSAS

KANSAS STATE

KENTUCKY

LOUISVILLE

LSU

MARYLAND

MIAMI

MICHIGAN

MICHIGAN STATE

MINNESOTA

MISSISSIPPI STATE

MISSOURI

NC STATE

NEBRASKA

NORTH CAROLINA

NORTHWESTERN

NOTRE DAME

OHIO STATE

OKLAHOMA

OKLAHOMA STATE

OLE MISS

OREGON

OREGON STATE

PENN STATE

PITT

PURDUE  

RUTGERS

SOUTH CAROLINA

STANFORD

SYRACUSE  

TCU  

TENNESSEE  

TEXAS

TEXAS A&M

TEXAS TECH

UCLA

USC  

UTAH  

VANDERBILT

VIRGINIA  

VIRGINIA TECH

WAKE FOREST

  WASHINGTON  

  WASHINGTON STATE  

WEST VIRGINIA

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