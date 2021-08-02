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Social media: How Power Five programs tweeted out offers

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

August 1 was the day when official offers could go out and since social media is such an important part of the recruiting process, we take a look at how each Power Five program presented its offers on Twitter.

Note: Official offer graphics for Oklahoma State and Washington could not be found.

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