Spring Game: Dan Lanning and Co. improving the wheel

Oregon took the annual spring game to the next level on Saturday, undoubtedly assisted by the graces of mother nature. Mid-April is always hard to predict weather-wise in the northwest, but on Saturday it cooperated, bringing sunny skies and temperatures nearing the 70s. The attendance was estimated to be 42,000, and even if that is on the liberal side, it isn’t debatable on whether or not this was one of the most attended spring game in Ducks history. The success of this event was driven by the excitement surrounding new head coach Dan Lanning and by a great deal of improving the wheel.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZSBhYm91dCBpdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0dvRHVja3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNHb0R1Y2tzPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hEYW5MYW5uaW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD b2FjaERhbkxhbm5pbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vaUFC dlo5UXI4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2lBQnZaOVFyODwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBPcmVnb24gRm9vdGJhbGwgKEBvcmVnb25mb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vcmVnb25mb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTQ3MDYwNDYxNjg1MzE2NDAzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl bWJlciAxNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgRHVjayBOYXRpb24hIFlvdSBtYWRlIHRvZGF5IEFN QVpJTkcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0RV Q0tkYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNEVUNL ZGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUGsydFZKVkVUQSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL1BrMnRWSlZFVEE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuIExh bm5pbmcgKEBDb2FjaERhbkxhbm5pbmcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ29hY2hEYW5MYW5uaW5nL3N0YXR1cy8xNTE4MDIzODk4NTgy NzczNzYyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Laying the groundwork, Lanning and his staff continued to take reaching out to former players and staff to a new level. That’s not to say that the last staff didn’t open the doors to former players and coaches, but Lanning and company seem to be putting in an extra gear of effort.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBTYWxhZGluIE1j Q3VsbG91Z2ggYSBmZXcgbW9udGhzIGFnbyBhbmQgbWVudGlvbmVkIHRoZSBz Y2hvb2w8YnI+d2FudHMgdXMgdG8gc3RhcnQgY29taW5nIGJhY2vigKYgdGhp cyB3YXMgaGlzIGZpcnN0IFNwcmluZyBnYW1lIGFzIGFsdW1uaeKApiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYWx1bW5pP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jYWx1bW5pPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZ29kdWNrcz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dvZHVja3M8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9uaWtlP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jbmlrZTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xWRXY2ZnNZWmoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9s VkV2NmZzWVpqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFraWxpIFNtaXRoIChAYWtpbGlf c21pdGgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWtpbGlfc21p dGgvc3RhdHVzLzE1MTg2MTQ5NTc5MTg1NDc5Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QXByaWwgMjUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Four former NFL Ducks were placed in charge of play calling for part of the spring game. De’Anthony Thomas, Arik Armstead, Haloti Ngata, and LaMichael James all returned with the chance to man the play-calling on their respective sides of the ball in the fourth quarter.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PcmVnb24gU3ByaW5nIGdhbWUgY2FwdGFpbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vcmVnb25mb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Ab3JlZ29uZm9vdGJhbGw8L2E+IDxicj48YnI+8J+foiDwnZea 8J2Xv/Cdl7LwnZey8J2XuyDwnZen8J2XsvCdl67wnZe6IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGFNaWNoYWVsSmFtZXM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QExhTWljaGFlbEphbWVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2FyaWthcm1zdGVhZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AYXJpa2FybXN0ZWFkPC9hPiA8YnI+PGJyPvCfn6Eg8J2XrPCdl7LwnZe5 8J2XufCdl7zwnZiEIPCdl6fwnZey8J2XrvCdl7o8YnI+QERBVEJMQUNLTU9N QkExMyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hhbG90aV9OZ2F0 YTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYWxvdGlfTmdhdGE5MjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01zdDdwaUlUbzQiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9Nc3Q3cGlJVG80PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFR5bGVyIChAdHlsZXJq ZWNrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3R5bGVyamVjay9z dGF0dXMvMTUxNzY2MjEzNTg2NTY3NTc3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Other former players and even a head coach (with the field named after him) were in attendance. Rich Brooks helped with the opening coin toss, and the former players spent time interacting with fans.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB0byB0YWxrIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9VS2NvYWNoYnJvb2tzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBV S2NvYWNoYnJvb2tzPC9hPiBhZnRlciBwcmFjdGljZSB0b2RheSEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xlZ2VuZD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xlZ2VuZDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Q3UjdleGpmbUUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9k N1I3ZXhqZm1FPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbiBMYW5uaW5nIChAQ29hY2hE YW5MYW5uaW5nKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo RGFuTGFubmluZy9zdGF0dXMvMTUxNDY5MjI1ODM3NjgxNDU5Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Included on that list of players was Jeremiah Johnson, Jaylon Redd, Chad Cota, Tony Washington Jr., Dennis Dixon, Dwayne Stanford, Penei Sewell, Kenjon Barner, John Boyett, Dino Philyaw, Ugo Amadi, Jeff Maehl, Lavasier Tunei, Ifo Ekpre-Olomu, Ed Dickson, Alex Molden, and Walter Thurmond III. Oregon made graphics to announce each of these former player visitors, which eventually turned into a meme used by Oregon fans on Twitter:

The original:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBnb3Qgc29tZSBhbHVtbmkgYmFjayBhdCBBdXR6ZW4gdGhpcyB3 ZWVrZW5kIPCfkYAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0FzWWhtRjg0Rlci PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Bc1lobUY4NEZXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9y ZWdvbiBGb290YmFsbCAoQG9yZWdvbmZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL29yZWdvbmZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTE2NjE1 NDgwMDY4MzYyMjQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIwLCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The meme:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL29yZWdvbmZvb3Ri YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBvcmVnb25mb290YmFsbDwvYT4g cmVhZHkgZm9yIHlvdSB0byBzZW5kIHRoaXMgdHdlZXQgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL3VyWlVsZTVBbGQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91clpVbGU1 QWxkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvYm9EdWNrIChAVGhlUm9ib0R1Y2spIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlUm9ib0R1Y2svc3RhdHVz LzE1MTY4MTAwMTY5MjkzNzAxMTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXBy aWwgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The next piece of the puzzle came in creating the atmosphere and capitalizing on the other Oregon sporting events. The sporting events were pretty much set, but the timing worked out perfectly with a track meet at Hayward, a baseball game at PK, a softball game at the Jane, and even a soccer match at Pape Field. If that wasn’t enough, the Ducks booked a live band, Common Kings, to play at the HDC following the Spring Game. All of these events combined were branded under the hashtag, #DuckDay.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ejIEdldCB0byBBdXR6ZW4gU2F0dXJkYXninZU8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29EdWNrcz9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvRHVja3M8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9hUHlxMzR1ZVdPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYVB5 cTM0dWVXTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24gRm9vdGJhbGwgKEBvcmVn b25mb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vcmVn b25mb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNzMzMzA3OTQ5NjQyNTQ3Mj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EdWNrIERheSBrZWVwcyBnZXR0aW5nIGJldHRlci4uLjxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29tbW9ua2luZ3M/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QGNvbW1vbmtpbmdzPC9hPiB3aWxsIHBlcmZvcm0gTElWRSBm b2xsb3dpbmcgdGhlIFNwcmluZyBHYW1lIG9uZSB3ZWVrIGZyb20gdG9kYXku PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvRHVja3M/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0R1Y2tzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veHFkTEVlc0hxRyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3hxZExFZXNIcUc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIEZvb3Ri YWxsIChAb3JlZ29uZm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vb3JlZ29uZm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1MTU0NzM4NTU5Njc0Njk1 NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTYsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Lanning and staff didn't look to change everything, just to improve it. You could see that stance in the maintaining of old traditions, like working with Food for Lane County to collect donations before the game and in having players give away their jerseys post game to Military members. Where Oregon once again grew was in attention to detail, by adding in more social media presence with their players to push people to donate (more). This really is a chess-like move, as it not only helps a very worthy cause, but it also is developing the name of these players, which makes them more marketable for NIL.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3Igb3VyIFNwcmluZyBnYW1lLCBXZSB3YW50IHRvIGhlbHAgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9mb29kZm9ybGM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEZvb2RGb3JMQzwvYT4gcmVhY2ggdGhlaXIgZ29hbCBv ZiAzMCwwMDAgbGJzIG9mIGZvb2QgJmFtcDsgJDIwLDAwMCBpbiBkb25hdGlv bnMgdGhhdCB3aWxsIGZlZWQgbmVpZ2hib3JzIGluIG91ciBjb21tdW5pdHku IExvb2sgZm9yd2FyZCB0byBzZWVpbmcgeeKAmWFsbCBpbiBBdXR6ZW4hIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EdWNrc0RvTW9y ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0R1Y2tzRG9N b3JlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb1l2NTdjMXp5RiI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL29ZdjU3YzF6eUY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9TV2dlS3JCUHR6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vU1dnZUtyQlB0ejwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBDaGllZiBLZWl0aCAoQEtlaXRoQnJvd24yMTIxKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tlaXRoQnJvd24yMTIxL3N0YXR1 cy8xNTE1MDY1MjE3NTkxMzA0MTk0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFw cmlsIDE1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EVUNLUyEhISBTcHJpbmcgR2FtZSB0aGlzIHdlZWshIEZyZWUgYWRt aXNzaW9uIHdpdGggYSBkb25hdGlvbiBvZiAxIG5vbnBlcmlzaGFibGUgZm9v ZCBpdGVtLiBUaGlzIFNhdHVyZGF5LCBoZWxwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vZm9vZGZvcmxjP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBG b29kRm9yTEM8L2E+IHJlYWNoIHRoZWlyIGdvYWwgb2YgNjAsMDAwIG1lYWxz IGluIGZvb2QgJmFtcDsgZnVuZHMgZm9yIHRoZSBFdWdlbmUgQ29tbXVuaXR5 LiBTZWUgeW91IGluIEF1dHplbiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0R1Y2tzRG9Nb3JlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRHVja3NEb01vcmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9CNWI4NHZNN3lmIj5odHRwczovL3QuY28vQjViODR2TTd5Zjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2p1NWZMU1lZWlUiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9qdTVmTFNZWVpVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbiBMYW5uaW5n IChAQ29hY2hEYW5MYW5uaW5nKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoRGFuTGFubmluZy9zdGF0dXMvMTUxNjIyMzMwODc5NDAwMzQ2 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

New events were included to add to the excitement and attempt to draw fans to Eugene. Each of these promotional events were player and location focused (namely, getting people to Autzen). The first marketing event (to get people to the lots) was #LaMikesTailgate, a chance for fans to win free gear from none other than LaMichael James himself. The second draw was a chance, or the ability to just watch, five fans race Darren Barkins in the 40-yard dash with a 10-yard head start. Already mentioned above, the addition of live music was another example of adding layers of in-person excitement to Saturday's event.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZef8J2XrvCdl6DwnZe28J2XuPCdl7LigJnwnZiAIPCdl6fwnZeu 8J2XtvCdl7nwnZe08J2XrvCdmIHwnZeyIPCdl5bwnZe18J2XrvCdl7nwnZe5 8J2XsvCdl7vwnZe08J2Xsjxicj48YnI+VHdlZXQgeW91ciBwaG90byBhbmQg dGFnIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb3JlZ29uZm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG9yZWdvbmZvb3RiYWxsPC9hPiBh bmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xhTWlr ZXNUYWlsZ2F0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0xhTWlrZXNUYWlsZ2F0ZTwvYT4g8J+PnzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTGFNaWNoYWVsSmFtZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QExhTWljaGFlbEphbWVzPC9hPiB3aWxsIGJlIHBpY2tpbmcgdGhlIHdpbm5l ciBhbmQgaG9vayB5b3UgdXAgd2l0aCBzb21lIER1Y2sgU3dhZyDwn6aGPGJy Pjxicj5HYXRlcyBvcGVuIGF0IDEwOjMwIGFtIGFuZCBwaG90b3MgbXVzdCBi ZSBzdWJtaXR0ZWQgYnkgMTIgcG0g8J+TsiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28veHpkNTAxSHM2dCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3h6ZDUwMUhzNnQ8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIEZvb3RiYWxsIChAb3JlZ29uZm9vdGJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vb3JlZ29uZm9vdGJhbGwv c3RhdHVzLzE1MTY5NzQ4NjQ2MzE5NTEzNjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXByaWwgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wnZCT8J2QofCdkJ4g8J2QkfCdkJrwnZCc8J2QniDwnZCI8J2QrCDw nZCO8J2QpyDwn5ikIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9kYXJyZW5qYmFya2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGFycmVu amJhcmtpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8waWhNYzhtclpP Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGloTWM4bXJaTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBP cmVnb24gRm9vdGJhbGwgKEBvcmVnb25mb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vcmVnb25mb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUxNjg4 OTAxMTc1ODg1MDA0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAyMCwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Leaving no stone unturned, Oregon added a bit of psychology to their marketing campaign, asking for fans to pick a side. The majority of the coaching and support staff, claimed their alliegence to a side in the week leading up to the game. This was done to get fans to plant their flag and become more emotionally invested in the game. There was some fun banter back and forth between the players and the coaches/staff, but one of the funniest moments came when husband and wife staffers "chose" opposite sides.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NeSBmZWVsaW5ncyBhcmUgY2xlYXIuIFRlYW0gWUVMTE9XIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0R1Y2tzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29EdWNrczwvYT4g8J+f ofCfn6Hwn5+hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qTXNheUpqeFhRIj5o dHRwczovL3QuY28vak1zYXlKanhYUTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL2M4bUlPeHQ5c1giPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9jOG1JT3h0OXNYPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IENhc3NpZHkgTm95ZXIgKEBVT0Nhc3NpZHlOb3llcikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VT0Nhc3NpZHlOb3llci9z dGF0dXMvMTUxNzg4MzY4NDE2NjExMTIzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BcHJpbCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The "cheese on the top of the nachos"? This was all done with recruiting in mind, and by the reports of one of the players parents, there was an estimated 170 prospective student athletes visiting campus this weekend for the game. Oregon didn't reinvent the Spring game, they just made it better to highlight what makes Oregon, Oregon. As offensive coordinator Kenny DIllingham said, "When it comes to football and when it comes to sports, it’s a true college town that can win championships. And if you’re out west, this is the only real college town that can win championships." From a talent perspective, there probably hasn't been a bigger weekend in Oregon football history for recruiting. What might make it scarier for other Pac-12 teams is that I don't believe the Oregon staff intends to resting on its laurels. I'm not going to go into great detail on the recruiting part, I'll leave that for a later update in the coming days, but I'll leave you with a couple images from the recruiting efforts inside the HDC.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IREMgY29taW5nIHRvIGxpZmUgd2l0aCB0aGUgYWZ0ZXIgZ2FtZSBt ZWFsIGZvciB2aXNpdG9ycyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWFpZVDhv REZzbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1haWVQ4b0RGc208L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgRHVja1Nwb3J0c0F1dGhvcml0eSAoQERTQXJpdmFscykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EU0FyaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MTc5OTQ1 NjIyMDcxNTgyNzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjMsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==