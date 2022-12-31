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{{ timeAgo('2022-12-31 16:09:04 -0600') }} football Edit

UA All-America Game: Team Speed WRs vs. DBs

Ryan Rivera and David Berry
Rivals.com Video

Watch the top receivers and defensive backs go head-to-head at the UA All-America Game in Orlando.

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