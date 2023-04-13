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WATCH: Coach A'lique Terry talks Oregon's offensive line after practice

Duck Sports Authority
Staff

A'lique Terry is tasked this spring with continuing the success Oregon's offensive line built in the 2022 season. The Ducks again have a strong group up front, and the new offensive line coach has been searching for the right pieces through the first seven practices. Thursday, he spoke with reporters about Oregon's offensive line and his return to Eugene.

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