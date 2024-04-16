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WATCH: Dan Lanning, A'lique Terry, Oregon players review Tuesday's practice

Oregon quarterback Austin Novosad talks with reporters after Tuesday's practice.
Oregon quarterback Austin Novosad talks with reporters after Tuesday's practice.
Staff
Duck Sports Authority

Oregon went back to work Tuesday as the Ducks moved ahead to their next week of spring practice. Afterwards, head coach Dan Lanning provided his thoughts after Day 9 for the his team plus offensive line coach A'lique Terry spoke with reporters about his group while quarterback Austin Novosad, running back Jordan James and defensive back Nikko Reed reflected on the spring up to this point.

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All video provided by Oregon Athletics.

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