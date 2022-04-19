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WATCH: Dan Lanning, Joe Lorig and players talk after Oregon's 12th practice

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After Oregon's 12th practice of the spring on Tuesday, Ducks coach Dan Lanning, special teams coordinator Joe Lorig, wide receiver Troy Franklin and defensive back Jamal Hill talked to reporters.

Watch the full interviews below:

RELATED: Takeaways and observations from Oregon's 12th spring practice | Joe Lorig aims to elevate Oregon's special teams

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