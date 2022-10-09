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WATCH: Dan Lanning's postgame press conference after Ducks win at Arizona

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

Watch Oregon coach Dan Lanning's full press conference from Tucson, Ariz., after the Ducks' 49-22 win over Arizona to improve to 5-1 for the season.

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