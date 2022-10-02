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WATCH: Dan Lanning's postgame press conference after win over Stanford

Oregon's Dan Lanning shakes hands with Stanford's David Shaw after the Ducks' 45-27 win Saturday night.
Oregon's Dan Lanning shakes hands with Stanford's David Shaw after the Ducks' 45-27 win Saturday night. (Troy Wayrynen/USA TODAY Images)
Staff
Duck Sports Authority

Watch coach Dan Lanning's press conference after Oregon's resounding 45-27 win over Stanford on Saturday night.

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